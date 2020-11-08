В Минске задержали ведущего «Калыханкі» Маляваныча - актера Александра Ждановича

Актер Александр Жданович задержан 8 ноября в Минске. Белорусам он известен как ведущий детской вечерней программы Маляваныч. Фото: страница Александра Ждановича в Фейсбуке.

В Минске 8 ноября задержали Александра Ждановича – Маляваныча из «Калыханкі». Ведущего детской вечерней программы знает, пожалуй, каждый белорус в возрасте до 35 лет. Сегодня фамилия Ждановича появилась в списках задержанных, которые составляют правозащитные организации. Задержание Ждановича подтверждают и его друзья в социальных сетях.

Александр Жданович недавно дал интервью "Комсомолке" - актер рассказывал, как боролся с коронавирусом.

Ранее сообщалось, что 8 ноября в Минске силовики задержали Мисс Беларусь-2008 Ольгу Хижинкову, а также двух известных спортсменов – кикбоксера Ивана Ганина и легкоатлета Андрея кравченко. Всего в списках, составленных правозащитниками, значится несколько сотен фамилий задержанных.

В тот же день в Минске прошел провластный автопробег, на который съехались автовладельцы из разных регионов страны. Для участников пробега организовали фудкорт и развлекательные зоны (ФОТО).

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«Комсомолка» вела онлайн-трансляцию происходящего в Минске и регионах в воскресенье, 8 ноября.