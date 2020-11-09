На протестах 8 ноября в Беларуси задержано более 1000 человек

На акциях протестов 8 ноября силовики массово задерживали граждан. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В воскресенье, 8 ноября, во время протестных маршей было задержано свыше 1000 граждан по всей Беларуси. Об этом сообщает лишенный аккредитации правозащитный центр «Вясна».

Подавляющее число протестующих задержали в различных районах Минска. Но в списках задержанных демонстрантов указаны задержанные в Бобруйске, Витебске, Гомеле, Гродно, Могилеве, Полоцке, Жлобине и Ляховичах. Такими массовыми задержаниями в предыдущий раз были 11 августа. Как сообщило «Еврорадио» минимум 12 раз за оказанием врачебной помощи задержанным к отделениям минской милиции приезжали машины скорой медпомощи.

В Минске, как это было ранее, демонстранты не смогли слиться в единую колонну для Марша народовластия, как его анонсировали организаторы протестов. В том числе из-за активных задержаний силовиками. В итоге на улицах белорусской столицы прошли разрозненные протесты группами, общей сложностью в несколько тысяч человек. Задержания протестующих белорусов продлились до позднего вечера.

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