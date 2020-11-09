Министр энергетики: Электроэнергия с БелАЭС будет потребляться в стране, но мы готовы и к поставкам по конкурентным ценам

Министр энергетики заявил, что за счет ввода БелАЭС увеличат энергопотребление в реальном секторе экономики, сделают упор на электрокотлы и на электромобили. Фото: БелТА.

По словам Виктора Каранкевича, главы Минэнерго после ввода Белорусской АЭС в Беларуси возрастет потенциал производства электроэнергии, сообщает БелТА со ссылкой на эфир «Беларусь 1». Однако при этом, по словам министра, не будет ни переизбытка, ни «складирования электрической энергии».

- Произвели ровно столько, сколько потребили, - уверен министр.

Касаемо потенциала энергопотребления Караневич перечислил:

- увеличение электропотребления в реальном секторе экономики (на 2,7 миллиарда киловатт-часов в 2025 - 2026-ом годах);

- установка электрокотлов для производства тепла в крупных населенных пунктах (потребление около 1,7 миллиардов киловатт-часов или 10 процентов от всей производимой АЭС энергии);

- стимулирование электромобилестроения и установка свыше 600 электрозарядных станций по всей Беларуси к концу 2021 года (до 12 миллионов киловатт-часов прогнозируемое потребление электроэнергии).

- Атомная электростанция строится для нужд Беларуси. В первую очередь, произведенная на БелАЭС электрическая энергия будет потребляться именно в стране. Но в тоже время белорусская энергосистема готова обеспечить поставку электроэнергии и за пределы республики по конкурентным ценам, - констатировал министр энергетики Караневич.

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