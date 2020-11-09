Фотофакт. В Минске 53-летняя водитель на Dodge не справилась с управлением и врезалась в дерево

На проспекте Машерова в Минске водитель врезалась в дерево. Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Серьезное ДТП произошло в Минске во второй половине дня в воскресенье, 8 ноября. Подробности происшествия сообщила пресс-служба УГАИ ГУВД Мингорисполкома в официальном телеграм-канале.

Предварительно, около 16.00, двигаясь по проспекту Машерова от улицы Богдановича в сторону улицы Красной, 53-летняя водитель «Додж» не справилась с управлением. Иномарка выехала с проезжей части на тротуар, где врезалась в дерево.

- В ДТП водитель получила травмы и была доставлена в медучреждение. По факту аварии проводится проверка, - уточнили в ГАИ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Минске пьяный на Lexus протаранил 5 припаркованных легковушек и попытался скрыться.

ГАИ сообщает, что ДТП произошло на улице Сурганова в белорусской столице (видео; подробности).

Скорая с пациентом столкнулась лоб в лоб с Audi на трассе в Ошмянах.

Пострадал водитель легковушки, он госпитализирован (подробности).

В Минске столкнулись такси и городской автобус: есть пострадавший.

Из поврежденной легковушки спасателям пришлось деблокировать таксиста (фото; подробности).