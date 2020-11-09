Ученые предупреждают о вероятной вспышке нового смертельного вируса с летальностью 90%

Вирус передается человеку через фрукты со слюной зараженной летучей мыши. Фото: pixabay.com.

О том, что миру может угрожать вспышка нового смертельного заболевания, передает Lenta.ru со ссылкой на заявление ученых из США, исследование которых было опубликовано в издании Express.

Так, сообщается, что вирус Нипах, который передается от летучих мышей человеку, грозит вспышкой нового смертельного заболевания.

Причиной таких выводов, настороживших ученых, стал изменившийся характер инфицирования и рост заболеваемости. Ранее вирус Нипах ежегодно регистрировали только в Индии и Бангладеше. Считалось, что вирус распространяется именно в районах, богатых фруктами, в 2020-м все изменилось. Вспышки Нипах, по утверждению ученых, могут возникать в любой части Юго-Восточной Азии.

Вирус Нипах в организме человека вызывает воспаление мозга или респираторные заболевания. Передается инфекция людям через фрукты со слюной зараженной летучей мыши. Далее от человека к человеку. Вирус передается не так легко, как COVID-19, но ученые предупреждают, что штамм Нипах у летучих мышей может измениться.

На данный момент от этого заболевания у человечества нет ни лекарств, ни вакцины, а летальность составляет 90%.

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