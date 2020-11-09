Глава Минэнерго рассказал о стоимости электроэнергии с учетом ввода БелАЭС

В Минэнерго считают, что тарифы по электроотоплению для населения будут выгодными. Фото: Надежда БУТОВИЧ

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич заявил, что после ввода БелАЭС в стране не произойдет переизбытка электроэнергии.

У главы Минэнерго журналист «Беларусь 1» спросила о том, какой будет стоимость электроэнергии с учетом ввода Белорусской АЭС?

К сожалению, сразу же цифру министр назвать не смог, объяснив, что о конкретном тарифе от атомной электростанции можно будет говорить, когда АЭС будет введена в эксплуатацию. Это произойдет в первом квартале 2021-го года.

- Но до ввода первого и второго энергоблоков Белорусской АЭС уже принято решение по установлению стимулирующих тарифов как для населения, так и для реального сектора экономики, - добавил Каранкевич.

Конкретными примерами, по словам министра, является строительство многоквартирных жилых домов, где электроэнергия используется для отопления и горячего водоснабжения. Также и многие белорусы, которые проживают в индивидуальном жилом фонде, высказывают желание перейти на электрообогрев.

- Только за 2019-ый год количество таких обращений составило 17 тысяч, 11 тысяч из которых были удовлетворены. А только за восемь месяцев 2020-го года таких обращений было 16 тысяч, из них 12,4 тысячи было удовлетворено. Мы видим, что для людей это сейчас выгодно. Если тариф установлен для газовых плит в 19 копеек, то тариф для целей отопления и горячего водоснабжения - 3,74 копейки, - заметил министр Караневич.

Напомним, в Беларуси ввести в эксплуатацию первый энергоблок должны в первом квартале 2021-го года, а второй энергоблок - в мае 2022-го года.

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