ГАИ Минска опубликовала видео жесткого ДТП с опрокидыванием скорой помощи

"Хонда" на скорости выбила с перекрестка на тротуар машину скорой. Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Серьезное дорожно-транспортное происшествие с опрокидыванием машины скорой помощи произошло в Минске. Подробности пресс-служба УГАИ ГУВД Мингорисполкома сообщила в официальном аккаунте Телеграм в воскресенье, 8 ноября.

Авария случилась на пересечении улицы Нестерова с улицей Герасименко. Машина скорой с тремя пассажирами двигалась по улице Нестерова в сторону Илимской улицы с включенными маячками и звуковым сигналом. В этот же момент к перекрестку приближалась от Байкальской в сторону улицы Артема легковая «Хонда», за рулем которой находилась 49-летняя водитель.

- Водитель легковой иномарки двигалась на разрешающий сигнал светофора и не уступила дорогу скорой. В результате столкновения произошло опрокидывание медтранспорта. В больницу были доставлены три пассажира скорой и сама виновница ДТП. После обследования пострадавших отпустили домой. По факту аварии проводится проверка, - пояснили в пресс-службе.

Также ГАИ опубликовала видео момента аварии со скорой в Минске. В ролике видно, как легковушка на скорости врезается в правую сторону скорой. Обе машины оказываются за пределами проезжей части.

Напомним, что при приближении машин спецназначения с включенным проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом водители, несмотря на направление их движения, обязаны уступить дорогу оперативному транспорту, обеспечить беспрепятственный проезд этим и сопровождаемым ими ТС.

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