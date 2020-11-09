На «Гродно Азоте» горит аварийный факел. Что произошло на производстве?

Один из цехов "Гродно Азота" из-за технологических проблем 9 ноября остановили. Фото: "Гродненский химик".

О том, что в понедельник, 9 ноября, на «Гродно Азоте» произошла остановка цеха, сообщила БелТА. Как рассказали информагентству на предприятии, причиной стали проблемы технологического процесса.

- В 5.30 из-за проблем в технологическом процессе отделения очистки конвертированного газа произошла остановка компрессора синтез-газа в цехе «Аммиак-4» со сбросом азотно-водородной смеси на факел, - прокомментировали в пресс-службе предприятия «Гродно Азот».

К 9.30 сообщалось о проведении работ по наладке технологического процесса и пуске и восстановлении работы цеха.

- Угрозы городу, экологии, жителям или работникам предприятия из-за сложившейся аварийной ситуации нет, - заявили на предприятии.

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Причиной послужили технические неполадки на оборудовании (подробности).

На «Гродно Азоте» подтвердили, что на предприятии есть трудности с комплектацией рабочих.

Данная проблема была вызвана тем, что многие рабочие заболели коронавирусом, уволились по собственному желанию, а также вступили в стачку и отказались выполнять свои обязанности (подробности).