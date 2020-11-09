На протестах 8 ноября в Минске задержан театральный режиссер Юрий Диваков. Его перевезли в Жодино

Юрий Диваков, фотография с личной страницы в фейсбуке

В списках правозащитного центра «Вясна» среди задержанных на протестных маршах 8 ноября немало известных фамилий. В воскресенье была задержана Ольга Хижинкова, "Мисс Беларусь - 2008", актер Александр Жданович, известный белорусам из «Калыханкі» Маляваныч, кикбоксер Иван Ганин и легкоатлет Андрей Кравченко. По информации tribuna.com, спортсменов ночью отпустили.

Также 8 ноября был задержан театральный режиссер Юрий Диваков. После задержания Юрия перевели в ИВС в Жодино. Об этом сообщила его жена Татьяна.

Юрия Дивакова считают одним из самых заметных театральных режиссеров Беларуси. Он был актером в Белорусском государственном театре кукол и Могилевском областном театре кукол, основал независимую группу Laboratory Figures Oskar Schlemmer.