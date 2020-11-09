В Полоцке 8-летнего мальчика нашли мертвым в ливневом колодце

В Полоцке погиб ребенок, его тело нашли в ливневом колодце. Фото: Следственный комитет.

8-летний ребенок пропал в Полоцке 8 ноября. Вечером его отец обратился в милицию. Правоохранительные органы начали поиски мальчика. Вскоре его нашли, мальчик был мертв.

- В ходе поисковых мероприятий сотрудники милиции обнаружили тело ребенка в ливневом колодце недалеко от дома, - рассказали в Следственном комитете.

Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия. Сейчас допрашиваются родственники погибшего мальчика, следователи опрашивают детей, с которыми он играл в день, когда произошла трагедия. Судебно-медицинская экспертиза установит точную причину смерти ребенка.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 428 УК РБ (служебная халатность). Предварительно установлено, что ливневый колодец был прикрыт досками, но лишь частично, уточнили в СК.