В Могилеве неизвестный сорвал госфлаг: следователи не нашли состава преступления, но прокуратура возбудила уголовное дело

Возбуждено уголовное дело за замену госфлага на БЧБ на здании сельисполкома. Фото: Надежда БУТОВИЧ

Подробности уголовного дела с осквернением государственного флага сообщила пресс-служба прокуратуры Могилевской области.

Инцидент произошел в Подгорьевском сельсовете Могилевского района. Как сообщили правоохранители, неизвестный ночью с 14 на 15 августа сорвал государственный флаг с балкона второго этажа здания сельисполкома, а на его место повесил БЧБ-флаг. Сорванный флаг следователи обнаружили тут же на балконе: как уточняется в документе, «в загрязненном виде - со следами от подошв обуви».

Во время предварительного следствия в возбуждении уголовного дела было отказано в связи с отсутствием в деянии состава преступления. И так как «госсимвол не получил существенных повреждений в результате противоправных действий».

После проверки материалов дела Могилевская райпрокуратура это постановление отменила и возбудила уголовное дело по статье 370 УК Беларуси.

- Такими действиями было выражено неуважительное и пренебрежительное отношение к государственному символу, - посчитали в прокуратуре.

Дело направлено в Следственный комитет. Нарушителю грозит максимально ограничение свободы до 1 года.

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