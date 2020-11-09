В Могилеве неизвестный сорвал госфлаг: следователи не нашли состава преступления, но прокуратура возбудила уголовное дело

Возбуждено уголовное дело за замену госфлага на БЧБ на здании сельисполкома.
Фото: Надежда БУТОВИЧ
Подробности уголовного дела с осквернением государственного флага сообщила пресс-служба прокуратуры Могилевской области.
Инцидент произошел в Подгорьевском сельсовете Могилевского района. Как сообщили правоохранители, неизвестный ночью с 14 на 15 августа сорвал государственный флаг с балкона второго этажа здания сельисполкома, а на его место повесил БЧБ-флаг. Сорванный флаг следователи обнаружили тут же на балконе: как уточняется в документе, «в загрязненном виде - со следами от подошв обуви».
Во время предварительного следствия в возбуждении уголовного дела было отказано в связи с отсутствием в деянии состава преступления. И так как «госсимвол не получил существенных повреждений в результате противоправных действий».
После проверки материалов дела Могилевская райпрокуратура это постановление отменила и возбудила уголовное дело по статье 370 УК Беларуси.
- Такими действиями было выражено неуважительное и пренебрежительное отношение к государственному символу, - посчитали в прокуратуре.
Дело направлено в Следственный комитет. Нарушителю грозит максимально ограничение свободы до 1 года.
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