Фотофакт. После столкновения Audi с МАЗом погиб водитель легковушки

Водитель "Ауди" врезался в стоявший на дороге МАЗ. Фото: МВД.

О том, что в субботу, 7 ноября, на трассе в Кобринском районе произошло смертельное ДТП, проинформировала пресс-служба МВД в Телеграме.

Два транспортных средства столкнулись на автотрассе направлением Тевли - Стригово - Кобрин. Известно, что МАЗ остановился на обочине дороги из-за поломки карданного вала. Водитель «Ауди» совершил столкновение со стоящим грузовиком.

Водитель МАЗа остановился на трассе из-за поломки карданного вала. Фото: МВД.

- Предварительно, 64-летний житель деревни Тевли не справился с управлением и совершил ДТП. От полученных травм водитель «Ауди» скончался на месте. В момент аварии он не был пристегнут ремнем безопасности, - прокомментировали в пресс-службе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

ГАИ Минска опубликовала видео жесткого ДТП с опрокидыванием скорой помощи.

Водитель Honda не пропустила на перекрестке машину скорой (подробности).

Фотофакт. В Минске 53-летняя водитель на Dodge не справилась с управлением и врезалась в дерево.

Пострадавшую женщину извлекли из авто и госпитализировали (подробности).