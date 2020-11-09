В Гомельской области с 9 ноября ввели обязательный масочный режим

В Гомельской области ввели масочный режим Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

На всей территории Гомельской области с понедельника, 9 ноября, вводят обязательный масочный режим. Вслед за Могилевом, где масочный режим ввели с 5 ноября, во всех районах Гомельщины местное население обязали использовать маски на объектах (в том числе движимых) и в организациях всех форм собственности.

Это, в частности, магазины, объекты общепита (кроме времени непосредственного приема пищи), аптеки, больницы, поликлиники, учебные заведения, спортивные объекты, центры культуры, административные здания, отделения почты и банков. В целом речь идет о всех объектах, где трудно или невозможно обеспечить социальное дистанцирование. Кроме того, обязательно нужно носить маску в общественном транспорте - не только в троллейбусах и автобусах, но и в маршрутках, и даже в обычных такси.

Масочный режим вводится в рамках дополнения к комплексному плану мероприятий по предупреждению распространения COVID-19. Пока непонятно, как будут наказывать тех, кто появится на объектах без маски. Контроль за выполнением распоряжения возложен на областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Решение властей предусматривает также сокращение числа массовых мероприятий. Отметим, что сейчас в гомельском цирке новую программу представляет Московский цирк Никулина на Цветном бульваре. Это одно из самых массовых мероприятий в регионе. В администрации цирка ответили, что распоряжения о прекращении представлений не поступало, билеты продаются.

Судя по всему, Гомельщина - первый регион Беларуси, где вводится обязательный масочный режим. Аналогичной информации из других областей пока не было.

Напомним, в последние дни, по официальной статистике, в Беларуси фиксируется почти тысяча новых случаев коронавируса в сутки.