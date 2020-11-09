Погода в Беларуси на 10 - 15 ноября: скандинавский антициклон принесет ночные заморозки до -5, а к выходным и мокрый снег

Впервые в Беларуси так долго не было ночных заморозков осенью. Но погода берет свое. Фото: Надежда БУТОВИЧ

В Белгидромете рассказали, какая погода ожидает белорусов в течение рабочей недели и на выходных с 10 по 15 ноября.

Сообщается, что в Беларуси заметно похолодает, придут ночные заморозки. Это произойдет из-за скандинавского антициклона, центр которого завтра остановится ровно над территорией республики.

Уже ночью во вторник, 10 ноября, температура опустится до -3 градусов. В ночные и утренние часы возможны слабый туман и гололед, но обойдется в основном без осадков. Днем температура будет плюсовой, но всего 3 - 8 тепла.

Ночные заморозки ожидают нас и в среду, 11 ноября: ночью будет около -3…+3 градусов, утром все так же туман с гололедом, а днем не теплее +1…+8. В некоторых регионах может похолодать и до -5, но осадков на большей части территории Беларуси все еще не будет.

Четверг, 12 ноября, также пройдет под влиянием скандинавского антициклона. Хотя к тому времени он начнет свое постепенное смещение в сторону Украины. Все те же -3…+3 в среднем ночью, но и -5 при прояснениях, а затем днем всего +1…+7 на термометрах.

В пятницу, 13 ноября, температурный фон существенно не изменится, сохранится и повышенный фон атмосферного давления. В этот день только в западных регионах Беларуси возможны непродолжительные дожди. Все еще ночные заморозки: -3…+4 в среднем по стране и -5 в отдельных регионах, а днем все те же +1…+8.

А вот уже в субботу, 14 ноября, прогнозируют дожди и даже мокрый снег в некоторых районах Беларуси. Ночью средняя температура, как и в течение недели, от -3 до +4, и установившиеся +1…+8 днем.

Небольшое потепление начнется с воскресенья, 15 ноября. В этот день ночью будет уже -1...+4, а днем +2…+9.

- В течение недели температура воздуха постепенно приблизится к привычным ноябрьским показателям. И во многих регионах столбик термометра впервые в этом сезоне покажет минус. Впервые во многих регионах Беларуси отмечается такой длительный период без осенних заморозков, - констатировали в Белгидромете.

Всю неделю очень внимательными стоит быть водителям: перепады температур станут причиной гололеда на дорогах.

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