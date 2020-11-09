У главного редактора независимой «Газеты Слонимской» дома проводится обыск

Главный редактор независимой "Газеты Слонимской" Анна Володащук. Фото: БАЖ

У главного редактора независимой «Газеты Слонимской» Анны Володащук в понедельник, 9 ноября, проводится обыск. Об этом сообщают на сайте Белорусской ассоциации журналистов.

Обыск в квартире Володащук проводится с санкции прокурора по причине того, что в телеграм-каналах была размещены «некие клеветнические сообщения».

Главный редактор «Газеты Слонимской» при общении с представителями БАЖ отметила, что не имеет никакого отношения ни к телеграм-каналам, ни к клеветническим сообщениям.

Обыск у Анны продолжается.

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