«Каждый из нас сегодня делает свой выбор»: более 50 преподавателей БГУ записали видеообращение

Более 50 преподавателей БГУ записали видеообращение. Фото: БелТА

Более 50 преподавателей Белорусского государственного университета записали видеообращение, в котором призвали своих коллег оставаться людьми.

- То, что на данный момент в университетах нашей страны, полностью противоречит человеческой природе и цивилизованным условиям жизни. Университет - это территория свободы, свободы слова и мысли, академической свободы. Наличие данных свобод в университете - это часть права человека на образование. Если же они отсутствуют, то это уже нарушение, - говорится в видеообращении.

Преподаватели БГУ осудили своих коллег, которые вызывают ОМОН на студентов и подписывают незаконные приказы об отчислении.

- В ведущих вузах Беларуси мы на данный момент видим преподавателей, которые вызывают ОМОН на своих студентов, которые подписывают незаконные приказы об отчислении. Мы видим преподавателей, которые оскорбляют прилюдно своих студентов и закрывают глаза на происходящее беззаконие. Нам хотелось бы спросить у своих коллег: зачем вы в университете? Очень страшно проводить занятия, когда под окнами аудиторий дежурят автозаки. Очень горько узнать, что именно твой ученик искалечен и посажен на сутки. Мы призываем вас, коллеги, оставайтесь людьми, - подчеркивают преподаватели БГУ.

Они также отмечают в видеообращении, что на сегодняшний день каждый сам делает свой выбор.

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