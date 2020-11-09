"Отчисления не вызваны плохой успеваемостью". Двести родителей требуют от ректора МГЛУ восстановить отчисленных студентов

Студенты МГЛУ не раз выходили на акции протеста Фото: Виктор ДРАЧЕВ

9 ноября родители студентов МГЛУ написали обращение ректору университета - Наталье Лаптевой - в связи с отчислениями парней и девушек, которые участвовали в протестах. В обращении больше 200 подписавшихся родителей требуют отменить приказы об отчислении и восстановить студентов.

- Очевидно, что указанные отчисления не вызваны плохой успеваемостью или систематическими нарушениями дисциплины и правил внутреннего распорядка, следовательно, произведены незаконно, - объясняют позицию в обращении.

Также просят прекратить увольнения преподавателей за гражданскую позицию. Высказываются о насилии и задержании студентов.

- В том числе в помещениях университета, - акцентируют внимание в обращении. - Мы против слежки и контроля за студентами, а также вмешательства в учебный процесс со стороны сотрудников правоохранительных органов и иных лиц, представляющихся ими. Мы не можем быть уверены в безопасности наших детей и требуем удалить указанных лиц с территории университета.

В противном случае, говорится в письме родителей, подписавшиеся будут настаивать на смене руководства МГЛУ.