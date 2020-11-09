Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 9 ноября 2020 года: 983 новых случая COVID-19 и 4 смерти за сутки

Статистика по коронавирусу от Минздрава на 9 ноября Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В телеграм-канале Минздрава разместили статистику по коронавирусу в Беларуси. Прирост за сутки - 983 новых случая.

С начала пандемии в стране заразились коронавирусом уже 107 262 человека.

В Министерстве здравоохранения рассказали, что за последние сутки после проведенного лечения в больницах были выписаны домой 355 человек.

Всего в Беларуси на 9 ноября коронавирусной инфекцией переболели 91 353 пациента.

- Не обошлось за последние сутки и без летальных исходов. В больницах скончались 4 человека. Всего за период распространения COVID-19 умерли 1011 пациентов, - рассказали в Минздраве.

И добавили, что активно продолжается проведение тестов, которые выявляют коронавирус. Всего их было 2 707 573.

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