Срок содержания под стражей продлили на два месяца: юрист Максим Знак остается в СИЗО КГБ до 9 января

Максиму Знаку продлили на два месяца срок содержания под стражей Фото: Павел МАРТИНЧИК

Юрист Максим Знак остается в СИЗО КГБ до 9 января 2021 года. В Следственном комитете и Генеральной прокуратуре было принято продлить срок его содержания под стражей еще на два месяца. Об этом сообщили в телеграм-канале Координационного совета.

- В понедельник, 9 ноября, нам стало известно о том, что Максим Знак остается под стражей до 9 января. Продление содержания на два месяца, которое было вынесено СК и Генпрокуратурой, мы считаем незаконным и собирается подавать уже сегодня жалобу в суд. На данный момент работаем над ее составлением, - рассказали адвокаты Знака Дмитрий Лаевский, Евгений Пыльченко и Надежда Знак.

Сроки содержания под стражей продлили Виктору Бабарико и Марии Колесниковой.

Напомним, что юрист Максим Знак был задержан 9 сентября. В его квартире был проведен обыск. Чуть позже ему было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 361 УК - «Призывы к действиям, которые направлены на причинение вреда нацбезопасности». В знак протеста он объявил голодовку.

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Адвокат сообщил, что уже сегодня Знак начал постепенно принимать пищу. (подробности)