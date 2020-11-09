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Заместитель премьер-министра: Нет никаких предпосылок для перехода школьников на дистанционное обучение из-за коронавируса

Петришенко добавил, что на протяжении первой четверти не более 11% учеников пропускали занятия по причине болезни
Инна КОРСАК
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Петришенко заявил, что на данный момент нет никаких предпосылок для перевода школьников на дистанционное обучение

Петришенко заявил, что на данный момент нет никаких предпосылок для перевода школьников на дистанционное обучение

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Заместитель премьер-министра Игорь Петришенко заявил, что на данный момент нет никаких предпосылок переводить школьников на дистанционное обучение. Об этом сообщили в БелТА.

- Никаких предпосылок на сегодняшний день для перевода школьников на дистанционное обучение из-за ситуации с коронавирусом нет. Я хотел бы отметить, что на протяжении первой четверти не более 11% учеников пропускали занятия по причине болезни. Не менее 85% продолжали ходить в школу, - пояснил Петришенко.

Он подчеркнул, что при выявлении коронавируса в школах и вузах оперативно принимают все меры, чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекции.

- В университетах, к примеру, отдельные группы учащихся, у которых был выявлен коронавирус, переходят на дистанционный формат обучения. На сегодняшний день в подобном формате обучается не более 10% студентов, - рассказал Петришенко.

Он добавил, что ситуация с коронавирусом в школах и вузах по-прежнему на контроле. Решение о корректировке учебного процесса будут принимать исходя из показателей заболеваемости.

Напомним, на 9 ноября в Беларуси было выявлено за сутки 983 новых случая заражения коронавирусом. За период пандемии скончались 1011 человек.

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