Заместитель премьер-министра: Нет никаких предпосылок для перехода школьников на дистанционное обучение из-за коронавируса

Петришенко заявил, что на данный момент нет никаких предпосылок для перевода школьников на дистанционное обучение Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Заместитель премьер-министра Игорь Петришенко заявил, что на данный момент нет никаких предпосылок переводить школьников на дистанционное обучение. Об этом сообщили в БелТА.

- Никаких предпосылок на сегодняшний день для перевода школьников на дистанционное обучение из-за ситуации с коронавирусом нет. Я хотел бы отметить, что на протяжении первой четверти не более 11% учеников пропускали занятия по причине болезни. Не менее 85% продолжали ходить в школу, - пояснил Петришенко.

Он подчеркнул, что при выявлении коронавируса в школах и вузах оперативно принимают все меры, чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекции.

- В университетах, к примеру, отдельные группы учащихся, у которых был выявлен коронавирус, переходят на дистанционный формат обучения. На сегодняшний день в подобном формате обучается не более 10% студентов, - рассказал Петришенко.

Он добавил, что ситуация с коронавирусом в школах и вузах по-прежнему на контроле. Решение о корректировке учебного процесса будут принимать исходя из показателей заболеваемости.

Напомним, на 9 ноября в Беларуси было выявлено за сутки 983 новых случая заражения коронавирусом. За период пандемии скончались 1011 человек.

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