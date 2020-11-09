В Жлобине за надписи на асфальте мужчине грозит уголовное дело

В прокуратуре говорят, что мужчина признал свою вину и возместил ущерб Фото: Павел МАРТИНЧИК

Прокуратура Жлобинского района направила в суд уголовное дело в отношении 34-летнего мужчины.

По материалам дела, в сентябре 2020 года вечером мужчина написал на дороге и столбах надписи, "в том числе нецензурные, носящие грубый и оскорбительный характер".

Мотив, по версии прокуратуры, - "проявить демонстративное неуважение к обществу и чужой собственности".

В прокуратуре говорят, что мужчина признал свою вину и возместил ущерб.

Теперь ему грозит статья 341 Уголовного кодекса, наказание по которой - общественные работы, штраф или арест.