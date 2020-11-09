РЖД планирует запустить скоростной поезд «Ласточка», который будет курсировать из Москвы в Минск

Из Москвы в Минск могут пустить скоростной поезд "Ласточка". Фото: википедия

Российская железная дорога планирует запустить скоростной поезд «Ласточка», который будет курсировать из Москвы в Минск. Запуск планируется осуществить после снятия ограничений, которые были введены из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщили на официальном сайте РЖД:

- Совместно с БЖД был проработан вопрос о назначении сразу двух пар скоростных поездов «Ласточка», которые будут ездить по маршруту Москва - Минск. У поездов будет пять вагонов. Запуск осуществится сразу после возобновления международных пассажирских поездов в сообщении с Беларусью.

В пятивагонном поезде «Ласточка» 443 сидячих пассажирских места. Он разгоняется до 160 километров в час.

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