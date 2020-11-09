«Пока выносили хлам, искусали клопы». Из квартиры витебчанки вывезли два прицепа мусора

Квартира женщины была забита хламом до потолка. Пенсионерка принесла это все с улицы, с помоек. Фото: Татьяна ПОДЛИПСКАЯ.

Из квартиры жительницы Витебска вывезли два тракторных прицепа хлама. Это примерно 10 кубометров. Как все это поместилось в однокомнатной квартире, недоумевают и сотрудники коммунальных служб, и спасатели, и милиционеры. Чтобы вывезти хлам, собирали комиссию из всевозможных служб. Очистка нехорошей квартиры заняла около пяти часов. Пару раз за это время члены комиссии ловили ее хозяйку, бабу Маню, за попытками спасти что-то из «имущества». И все равно старое одеяло она умудрилась прикопать в опавшей листве.

- Комната и кухня в квартире пенсионерки были полностью завалены хламом. Одежда, обувь, детские игрушки… Кучи вещей высились буквально до потолка. За этими кучами женщина обустроила себе спальное место, тоже из хлама. Она сказала, что там, под старьем, находится диван, но даже намека на диван мы не увидели, - рассказала инспектор Витебского ГОЧС Татьяна Подлипская.

Баба Маня - головная боль местных коммунальщиков. В ЖЭУ-8, которое обслуживает многоквартирный дом, где она живет на пятом этаже, постоянно выслушивают жалобы соседей пенсионерки - из квартиры идет дурной запах, ползут насекомые.

- Дворников, которые выносили хлам, искусали клопы, - рассказывает Татьяна Подлипская.

- Девочки испугались, когда увидели в куче тряпья большую крысу, - рассказала Екатерина, мастер ЖЭУ-8. - И тараканы в этой квартире постоянно обитают. Санстанция не может ее обработать, пока там хлам, ведь ни пола, ни стен не видно.

Сейчас пол и стены в квартире бабы Мани видны. Но это ненадолго. Хлам из квартиры женщины вывозят регулярно. За пять-шесть месяцев она умудряется снова забить свою квартиру старой одеждой, обувью, игрушками, искусственными цветами.

- Хорошо хоть, она не кошатница, - вздыхают соседи. - Если бы тут животные были, мы бы вообще не знали, куда деваться.

Женщине придется заплатить за вывоз мусора из ее жилья. Других мер к ней принять нельзя. Недавно пенсионерку обследовали врачи и определили, что в лечении она не нуждается.

Из квартиры вывезли два тракторных прицепа хлама, это около десяти кубометров. Фото: Татьяна ПОДЛИПСКАЯ.

Женщина приносит с помоек выброшенную кем-то одежду, обувь, детские игрушки. Фото:Татьяна ПОДЛИПСКАЯ.

Где-то за кучами хлама, по словам хозяйки дома, находится диван, на котором она спит. Но комиссия и рабочие ЖЭУ его так и не увидели. Фото: Татьяна ПОДЛИПСКАЯ.