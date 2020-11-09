Курсы валют в Беларуси на 9 ноября: доллар на торгах подешевел, а евро подрос

Курсы валют в Беларуси на 9 ноября Фото: Инна КОРСАК

На Белорусской валютно-фондовой бирже в понедельник, 9 ноября, прошли торги. Доллар подешевел, а евро и российский рубль подорожали. Информация об этом размещена на сайте БВФБ.

Доллар подешевел на 0,001 и теперь стоит 2,577 белорусского рубля.

Евро подорожал на 0,008 и теперь стоит 3,0617 белорусского рубля.

Российский рубль подрос на 0,0077 и теперь стоит 3,3442 белорусского рубля.

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