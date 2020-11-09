Курсы валют в Беларуси на 9 ноября: доллар на торгах подешевел, а евро подрос

Курсы валют в Беларуси на 9 ноября
Фото: Инна КОРСАК
На Белорусской валютно-фондовой бирже в понедельник, 9 ноября, прошли торги. Доллар подешевел, а евро и российский рубль подорожали. Информация об этом размещена на сайте БВФБ.
Доллар подешевел на 0,001 и теперь стоит 2,577 белорусского рубля.
Евро подорожал на 0,008 и теперь стоит 3,0617 белорусского рубля.
Российский рубль подрос на 0,0077 и теперь стоит 3,3442 белорусского рубля.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Глава Минэнерго рассказал о стоимости электроэнергии с учетом ввода БелАЭС.
Виктор Каранкевич пояснил, что уже принято решение по установлению стимулирующих тарифов для граждан и предприятий. (подробности)
Золотовалютные резервы Беларуси выросли и составили 7,5 млрд долларов.
Этому способствовало привлечение внешнего займа и покупка Нацбанком валюты. (подробности)
Цены в Беларуси за последний год выросли гораздо быстрее, чем прогнозировали власти.
В сентябре годовая инфляция увеличилась до 6,1% при прогнозе на год не более 5%. Во всем виноват курс валют и дорогие овощи-фрукты. (подробности)