Арина Соболенко: Если вы за свою позицию боретесь, то почему ненавидите меня за мою?

Арина Соболенка заявила, что не собирается "впрыгивать в инстаграм с бело-красно-белым флагом". Фото: БелТА

Белорусская теннисистка Арина Соболенко в интервью YouТube-каналу «Не по телеку» рассказала о своей гражданской позиции, о том, как на нее отреагировали подписчики.

- После того как я высказалась о своей гражданской позиции, мне прилетел как респект, так и ненависть. Вы спросите, как я на все это отреагировала? Ну а как реагировать, если моя позиция именно такая. Да и хейта сейчас очень много. Я как-то писала уже в Инстаграме о том, что если вы за свою позицию боретесь, то почему ненавидите меня за мою? Я не отойду от своей позиции, пусть меня кто-то и посчитает предателем, - заявила Соболенко.

Она также высказалась про бело-красно-белый флаг и добавила, что не собирается «впрыгивать в Инстаграм с ним».

- Да они же все хотят, чтобы я впрыгнула с бело-красно-белым флагом в Инстаграм и начала кричать об этом. Но у меня совершенно другая позиция. И есть на то свои причины. У меня был первый турнир в Лексингтоне. Я не могла спать, пока не получу от своей мамы сообщение о том, что она уже дома и у нее все хорошо. Да, я слежу за новостями. И переживаю. Мне хочется мира во всем мире. Хочется, чтобы Беларусь была мирной, как это было раньше. Я не бессердечная тварь, поймите, - рассказала теннисистка.

Арина Соболенко добавила, что, помимо хейта, получила очень много сообщений, в которых была поддержка.

- Многие люди меня сейчас ненавидят. Но также есть и те, кто разделяет мою позицию. Мне пишут: «Арин, молодец, и мы тоже за такую позицию». Но изначально я думала, что мне пипец. Было очень много жестких сообщений. Я заметила, что люди перестали общаться со мной из-за моей гражданской позиции. Лично мой круг общения очень маленький, и там все на моей стороне, - подчеркнула Соболенко.

Теннисистка отметила, что спорт должен оставаться вне политики.

- Я выступаю за то, чтобы при возвращении в родную Беларусь я снова могла почувствовать спокойствие, которые было всегда у нас. Да, я выступаю против насилия и за диалог. Но дождемся ли мы его? Я не знаю, - подытожила спортсменка.

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