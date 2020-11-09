Следователи в Гродно выясняют причину гибели мужчины, который был найден на территории моста через Неман. Фото: телеграм-канал СК

Следователи в Гродно выясняют причину гибели мужчины, который был найден на территории реконструируемого моста через Неман. Об этом сообщили в телеграм-канале Следственного комитета.

- В субботу, 7 ноября, на территории реконструируемого моста через реку Неман было обнаружено тело мужчины. Он находился без признаков жизни. На место выезжали сотрудники следственно-оперативной группы и провели осмотр. Предварительно удалось установить, что одной из причин, по которой погиб мужчина, могло стать его падение с моста. По словам родственников, погибший увлекался роупджампингом, - рассказали в СК.

В ведомстве добавили, что при осмотре мобильного телефона мужчины обнаружено, что он периодически выкладывал в социальные сети фото и видео с экстремальных увлечений.

Проводится проверка. Устанавливаются детали случившегося.

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