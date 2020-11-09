В Гродно остановили пьяного таксиста. Говорит, пил только квас и энергетик

Водителю грозит штраф до 2700 белорусских рублей Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Гродно задержали пьяного водителя такси - автомобиль, в котором находился водитель и пассажир, остановили на переулке Победы в ночь на 9 ноября. Оказалось, что водитель был пьян. Медицинское освидетельствование показало 1,99 промилле.

- В протоколе опроса мужчина указал, что во время смены пил лишь квас и энергетик, а спиртного не употреблял, - рассказывают в ГАИ.

Водителю грозит штраф до 100 базовых величин - 2700 рублей. Также его могут лишить прав на три года.

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