Петришенко: На доплаты медикам на фоне ситуации с коронавирусом было направлено более 350 миллионов рублей

Петришенко рассказал, что на доплаты медикам на фоне ситуации с коронавирусом было направлено более 350 миллионов рублей Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Заместитель премьер-министра Игорь Петришенко рассказал, что на доплаты медикам, согласно указу от 16 апреля 2020 года, было направлено более 350 миллионов рублей. Об этом сообщили в БелТА.

- С учетом особой опасности работы на фоне ситуации с коронавирусом был принят указ №131, который позволил поддержать сотрудников здравоохранения. Надбавки были выплачены уже более 51 тысяче работников. На данные цели направлено свыше 350 миллионов рублей, - пояснил Петришенко.

Заместитель премьер-министра добавил, что стоимость одного пациента, у которого была выявлена коронавирусная инфекция, зависит от степени тяжести.

- Если мы будем брать какое-то среднее число, то стоимость лечения одного пациента в стационаре составит более 2 тысяч рублей. Притом что пациент будет находиться в стационаре 11 - 12 дней. Хотел бы еще сказать о том, что один койко-день лечения пациента с коронавирусом в отделении анестезиологии-реанимации обойдется около 800 рублей, - рассказал Петришенко.

Он также отметил, что в Беларуси создан запас средств индивидуальной защиты для медицинских учреждений на 45 дней.

- Этот запас постоянно пополняется. Все зависит от того, как быстро СИЗы расходуются. С учетом того, что в нашей стране удалось организовать производство собственных средств индивидуальной защиты, это позволило фактически в полном объеме закрыть потребность внутреннего рынка, - подчеркнул заместитель премьер-министра.

Напомним, что на 9 ноября в Беларуси было выявлено за сутки 983 новых случая заражения коронавирусом. За период пандемии скончались 1011 человек.

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