До 25 ноября определят белорусский фильм - номинант на "Оскар"

Для номинантов существуют определенные требования. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Секретарь Белорусского комитета премии "Оскар", продюсер Валерий Дмитроченко сообщил БелТА, что они начали принимать заявки для выдвижения фильма на премию.

Любой желающий или желающие с 9 по 20 ноября могут отправить заявку на электронную почту belarusoscar@gmail.com. В это время комитетом будут проведены совещания для кинематографистов по представлению кинокартин для рассмотрения. До 25 ноября комитет объявит вердикт по фильму - номинанту на «Оскар» от Республики Беларусь.

Для номинантов существуют определенные требования. Они должны представить полнометражный игровой, документальный или анимационный фильм длительностью не менее 40 минут. Картина должна быть снята за пределами США. Английский язык не должен быть основным в фильме. Диалоги в готовой ленте должны быть предпочтительно на белорусском и (или) русском языках. Кроме того, картина должна выпуститься в коммерческий прокат с 1 октября 2019 года до 31 декабря 2020 года и демонстрироваться не менее семи дней подряд.

Из-за пандемии коронавируса некоторые правила академии были изменены. Например, награды могут добиваться фильмы, которые ранее были запланированы к показу в кинотеатрах, но изначально доступны через авторитетную коммерческую службу потокового распространения или видео по запросу.

25 апреля 2021 года в Лос-Анджелесе (США) пройдет 93-я церемония вручения премии "Оскар" за достижения в области кинематографа.