Сын задержанного экс-ведущего «Калыханкі» Маляваныча: "Выясняем, где находится отец"

Александра Ждановича задержали 8 ноября. Фото из личного архива А. Ждановича

Где находится экс-ведущий «Калыханкі» Маляваныч, актер Александр Жданович неизвестно. По крайней мере, об этом не знает его семья. Напомним, актера задержали 8 ноября в Минске.

- Пока еще неизвестно, где он. Выясняем. Очень разная информация. Сначала говорили, что он в Жодино, потом сказали, что в Окрестино, потом вообще сказали, что может быть в Могилеве, - сообщил "Комсомолке" 9 ноября в шестом часу вечера сын актера Александр.

Точно известно, что актер был доставлен в Партизанское РУВД Минска. Там семья смогла передать ему теплые вещи и печенье.

"Комсомолка" узнала, как задержали Александра Ждановича.

- В тот день он был в монастыре, где работает волонтером. Оттуда он поехал в город, - рассказывает Даниил, который стал очевидцем задержания актера. - Мы шли там, где стояли микроавтобусы и ОМОН. В руках у Александра был крест. Когда он увидел, как на женщину кричит ОМОНовец, он подошел к нему. Извинился и попросил, чтобы тот не кричал.

Ему после этого сказали "Руки за спину" и завели в машину. Пройти мимо он не мог.

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