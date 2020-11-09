В Барановичах за угрозу насилия силовикам мужчину осудили на 5 лет колонии

Суд признал мужчину виновным в угрозах применения насилия к сотруднику ОВД и назначил наказание Фото: Святослав ЗОРКИЙ

9 ноября суд Барановичей и Барановичского района рассмотрел уголовное дело в отношении гражданина К., который обвиняется в совершении преступления по статье 364 УК РБ.

Как сообщает официальный сайт Верховного суда Беларуси, 10 августа, вечером, он, употребив спиртное, «с целью воспрепятствования законной деятельности сотрудников органов внутренних дел – военнослужащих войсковой части, обеспечивающих общественный порядок», угрожал применить насилие «общеопасным способом». Обвиняемый К. выражал попытку облить двоих блюстителей порядка смесью из бутылки, которая оказалась легковоспламеняющейся жидкостью. Продолжив осуществление своих намерений, он поджег эту бутылку и бросил её в сторону силовика, но не добросил.

Суд признал мужчину виновным в угрозах применения насилия к сотруднику ОВД и назначил наказание. Его на 5 лет определили в исправительную колонию в условиях общего режима.

Приговор ещё не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

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