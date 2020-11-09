В одной из воинских частей Барановичского гарнизона произошла вспышка газовоздушной смеси. Пострадал один человек

Воинская часть, на территории которой прогремел взрыв. Фото: Ромуальд ЖАБИК

9 ноября в одной из воинских частей Барановичского гарнизона произошла вспышка газовоздушной смеси без последующего горения, сообщил телеграм-канал Министерства обороны.

Как сообщили в ведомстве, случившееся произошло из-за того, что работник подрядной организации, который выполнял ремонт резервуара для хранения топлива, нарушил технику безопасности.

Работник ООО «ЭкоПромОйл», 1980 года рождения, получил травму и ожог голени. Его госпитализировали, его жизни ничто не угрожает», — рассказали в Министерстве обороны.

На своей странице в facebook официальный представитель Министерства по чрезвычайным ситуациям Виталий Новицкий сообщил, что «в 11.37 в МЧС поступило сообщение о вспышке газовоздушной смеси без последующего горения на территории в/ч 55435 Барановичей Брестской области. Указанная воинская часть — 2657-я база горючего и смазочных материалов.

Ранее барановичское издание Intex-press ссылаясь на читателя сообщило, что днем 9 ноября "что-то взорвалось на нефтебазе, родственники не могут дозвониться до некоторых людей, кого-то увезли с ожогами».

В Барановичской станции скорой и неотложной медицинской помощи ресурсу подтвердили, что работники скорой помощи забрали одного человека «с травмой головы и ожогами».