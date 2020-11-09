Дмитрия Дашкевича выпустили на свободу

Он был обвинён в участии в несанкционированном пикете на улице Романовская Слобода в воскресенье, 25 октября Фото: Архив "КП"

Экс-главу оппозиционного «Молодого фронта» Дмитрия Дашкевича 9 ноября выпустили на свободу. На своей страничке в facebook его жена Анастасия Дашкевич разместила их общее фото. Напомним, 25 октября, в районе Немиги, политик был задержан. Тогда ему дали 15 суток. Процесс начался с того, что Дмитрий заявил ходатайство прекратить пытки в изоляторе временного содержания на Окрестина.

«Люди в ИВС подвергаются мучениям. – говорил тогда Дашкевич. - Статус камер обозначить невозможно. На зоне есть нары, которые опускаются на ночь и там дают воду, в тюрьмах также, а в изоляторе временного содержания на Окрестина нет воды, нет матраса, есть бетонный пол».

Он был обвинён в участии в несанкционированном пикете на улице Романовская Слобода в воскресенье, 25 октября.

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Приговор ещё не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке (подробности).