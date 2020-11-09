За вымогательство и избиение. В Гомеле задержан криминальный авторитет

Следователями дана правовая оценка действиям авторитета. Скрин видео: t.me/pressmvd

В конце октября сотрудниками гомельского областного управления ГУБОПиК МВД был задержан неоднократно судимый 40-летний гражданин, проживающий в Светлогорске. Он подозревается в том, что вымогал у своего 30-летнего земляка 200 рублей, а также причинил тому тяжкие телесные повреждения.

В МВД сообщили, что всё началось с просьбы о помощи. Потерпевшим был оформлен своему знакомому заказ в одном из интернет-магазинов. Но почему-то заказ не пришел адресату. Мужчина потребовал, чтобы тот ему вернул деньги.

Когда земляк платить отказался, заказчик обратился за помощью к своему другому приятелю, местному криминальному авторитету. «Браток вписался» за знакомого, потребовал у должника деньги и, чтобы не повадно было, избил его.

Следователями дана правовая оценка действиям авторитета. Возбуждено уголовное дело за вымогательство, которое совершалось с применением насилия, опасного для здоровья потерпевшего.

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