Эксперт рассказала о мерах, принятие которых позволит смягчить вторую волну коронавируса

Она подчёркивает, что если следовать этим простым правилам, это позволит обезопасить себя от заражения и сохранить свой привычный образ жизни Фото: Андрей АБРАМОВ

«Соблюдение противоэпидемических мер позволит смягчить вторую волну коронавируса». – считает доцент кафедры эпидемиологии Белорусского государственного медицинского университета Татьяна Дороженкова, сообщает БелТА.

Дороженкова из эффективных мер профилактики выделяет следование дистанцированию. Она называет COVID-19 аэрозольной инфекцией. «Возбудитель выделяется при кашле, чихании, разговоре и распространяется на расстояние максимум в 1,5 м. Поэтому соблюдение рекомендуемой дистанции между людьми позволит снизить риск заражения», - подчеркнула доцент.

Маска помогает задерживать выделяемые аэрозольные частицы. Но всё же она задерживает около 40%-50% подобных частиц. «Нужно также учесть, что маску нельзя носить бесконечно», - сказала она.

Учёный отмечает, что через два часа маска может стать влажной, а это повышает выживаемость вируса. Поэтому маску необходимо менять. «Если же это многоразовая повязка, перед очередным использованием ее необходимо постирать», - посоветовала Дороженкова.

Помимо вышеперечисленного, нужно как можно чаще мыть руки с мылом. Если эта возможность отсутствует, нужно пользоваться различными антисептиками в виде гелей или спиртовых растворов. «Про это уже тысячу раз было сказано. К счастью, люди всё же следуют этому простому правилу. Нами было замечено, что в результате, даже заболеваемость кишечными инфекциями, которые у нас доминируют в теплое время года, резко сократилось», - отметила доцент.

Что касается одноразовых перчаток, эксперт считает их ношение также весьма эффективной мерой. Можно одевать перчатки находясь в общественных местах, таких как магазины, транспорт, рынок и другие. Но, всё же, необходим разумный подход, уверена она. «Важно помнить, что на руках есть микротрещины, царапины. Если носить перчатки длительное время, на коже могут появиться воспаленные участки, поскольку влажность усиливает процессы мацерации, что приводит к разрушению целостности кожи», - сказала Дороженкова.

Помимо вышеперечисленного, необходимо делать влажную уборку на своем рабочем месте как можно чаще. Сама эксперт призналась, что для этого использует те же антисептики и специальные бактерицидные салфетки, которые она применяет для обработки рук. «Обрабатывать дезсредством надо не только поверхность стола, но и ручки входной двери, клавиатуру, наушники, поверхность телефона и даже ключи от входной двери», - отметила доцент.

В эффективные процедуры Дороженкова записала интенсивные проветривания помещений. Это нужно делать по 15 минут, как минимум четыре раза за день. Проветривание уменьшает пылевую активность в воздухе комнаты, тем самым уменьшается возможность заражения не только вирусными, но и бактериальными инфекциями.

Она подчёркивает, что если следовать этим простым правилам, это позволит обезопасить себя от заражения и сохранить свой привычный образ жизни.