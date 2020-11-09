Два раза по 4 выходных. Совет министров Беларуси утвердил график переноса рабочих дней в 2021 году

На новогодние праздники наши граждане будут отдыхать три дня - с пятницы 1 января по воскресенье 3-го Фото: архив "КП"

Советом министров Беларуси утверждён график переноса рабочих дней на 2021 год. Это решение распространила пресс-служба ведомства.

С пятницы 8 января рабочий день переносится на субботу 16 января. Исходя из этого, на православное Рождество у граждан нашей страны будет четыре выходных подряд. Понедельник 10 мая переносится на субботу 15-го мая. Получается, на Радуницу будет тоже четыре дня выходных.

В ведомстве также напомнили, что у организаций есть право, учитывая специфику производства, переносить рабочие дни в ином порядке, но в соответствии с законодательством.

На новогодние праздники наши граждане будут отдыхать три дня - с пятницы 1 января по воскресенье 3-го. Прочие государственные праздники Республики Беларусь в 2021-м году выпадают на субботы или на воскресенья.

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