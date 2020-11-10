«Ввиду деятельности, несовместимой со статусом дипломата»: Беларусь объявила двух британских дипломатов персонами нон грата

Двух британских дипломатов Беларусь объявила персонами нон-грата. Фото: БелТА

Беларусь объявила двух британских дипломатов персонами нон грата. Об этом сообщили в эфире выпуска новостей, который вышел 9 ноября на телеканале ОНТ.

Британские дипломаты наблюдали за акциями протеста, которые проходили в Минске. В сюжете также назвали их имена и должности - заместитель посла Великобритании Лиса Тамвуд и военный атташе Великобритании Тимофи Уайт-Бойкот.

- По имеющейся информации от сотрудников милиции, два этих человека собирали информацию о внутриполитической ситуации в Беларуси и о ходе акций протеста, - говорится в сюжете.

Закадровый голос также добавил, что с мая 2020 года два британских дипломата не один раз встречались с представителями правозащитных организаций и неправительственных структур.

- К примеру, военный атташе Тимофи Уайт-Бойкот посещал регионы с подобной целью. В июле ему уже выносили белорусские коллеги предупреждения, но они были проигнорированы, - отмечают в сюжете.

Военного атташе Тимофи Уайт-Бойкота в сюжете назвали «кадровым разведчиком», а также сообщили о его работе в Афганистане, Ираке, Украине и в бывшей Югославии. Что касается Лисы Тамвуд, то она координировала работу бюро BBC в Брюсселе. Его журналисты приезжали в Беларусь освещать работу штаба Светланы Тихановской и акций протестов.

- Нами было принято решение 8 ноября о том, что ввиду деятельности, которая не совместима со статусом дипломата, а также с целями нахождения в Беларуси, объявить двух дипломатов посольства Великобритании и Северной Ирландии персонами нон грата. Мне хотелось бы подчеркнуть, что данное решение - вынужденное и принято со стороны Беларуси исключительно из-за подтвержденного деструктивного характера деятельности дипломатов, - заявил официальный представитель МИД Анатолий Глаз.

Британские дипломаты уже уехали из Беларуси.

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