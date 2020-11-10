Музыканту Аракеляну дали 15 суток ареста. Фото: Евгения Налецкая

Музыканту Павлу Аракеляну дали 15 суток административного ареста. Об этом сообщили в телеграм-канале «Нашай Нiвы».

Суд над музыкантом состоялся в понедельник, 9 ноября. Павла судили по части 1 статьи 23.34 КоАП - нарушение порядка и организации или проведения массовых мероприятий. Данное решение было принято судьей Светланой Бондаренко.

Напомним, что Павел Аракелян был задержан в субботу, 7 ноября, после своего выступления на двором концерте. Сначала музыканта привезли в Московское РУВД, а затем в изолятор временного содержания на Окрестина.

В субботу, 7 ноября, задержали группу «Рэха» вместе с ее лидером Андрусем Такиндангом - также после выступления во дворе на концерте.

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