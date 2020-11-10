В МИД Великобритании прокомментировали высылку британских дипломатов из Беларуси

В МИД Великобритании прокомментировали высылку двоих британских дипломатов из Беларуси. Фото: ТАСС

В Министерстве иностранных дел Великобритании прокомментировали высылку британских дипломатов из Беларуси. По мнению главы ведомства Доминика Рааба данное решение является абсолютно необоснованным. Об этом он сообщил в своем Twitter.

- Решение о высылке из Беларуси двух британских дипломатов является абсолютно необоснованным. Они на законных основаниях наблюдали за акциями протеста. Да, Александр Лукашенко не может скрыть тот факт, что он угнетает граждан своей страны. И единственный способ выйти из данной ситуации - проведение свободных и честных выборов, а также привлечь к ответственности тех, кто причастен к насилию против мирных демонстрантов, - говорится в сообщении.

Напомним, что 9 ноября стало известно о том, что двух британских дипломатов объявили в Беларуси персонами нон грата. По словам официального представителя МИД Беларуси Анатолия Глаза, «данное решение - вынужденное и было принято из-за подтвержденного деструктивного характера деятельности дипломатов».

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