В Минске 9 ноября после «Марша пенсионеров» задержали доцента БГУ

Доцента БГУ задержали после "Марша пенсионеров" Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Минске в понедельник, 9 ноября, после уже традиционного «Марша пенсионеров» была задержана кандидат психологических наук, доцент факультета философии и социальных наук БГУ Татьяна Синица. Об этом сообщили в телеграм-канале «Студэнцкая думка».

В сообщении говорится о том, что Синица была задержана уже после «Марша пенсионеров». И своим задержанием она спасла студентов, которые также присутствовали на акции.

Татьяна была доставлена в Московское РУВД.

Напомним, что более 50 преподавателей БГУ записали видеообращение, в котором призвали своих коллег оставаться людьми. Среди них была и Татьяна Синица.

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