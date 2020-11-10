Пожар на штрафстоянке: сгорели три легковушки

Фото: Гомельское областное управление МЧС

Пожар на территории автомобильной штрафстоянки случился ночью 8 ноября. Информация об этом поступила на пульт спасателей в 3.12. В результате ЧП выгорели дотла три легковых автомобиля. По данным Гомельского областного управления МЧС, собственником штрафстоянки является КУП «Петриковский райжилкомхоз». Огонь уничтожил только технику, пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается, в числе отрабатываемых версий - поджог и неосторожное обращение с огнем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

МИД Беларуси объявил двух британских дипломатов персонами нон грата на территории республики (здесь - причина). Реакция официального Лондона не заставила себя долго ждать - здесь подробнее про это.