Вице-президент Международной федерации хоккея рассказал, могут ли перенести чемпионат мира из Беларуси

Калерво Куммола. Фото: «Iltaleht»

В интервью изданию Iltaleht вице-президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Калерво Куммола рассказал о том, что правление организации планирует рассмотреть вопрос о возможном переносе чемпионата мира из Минска. Заседания правления состоится в Швейцарии 18-19 ноября.

- Не могу гарантировать, что решение будет принято на следующей неделе. Однако откладывать это на неопределенный срок нельзя. Даже если новый город, готовый принять чемпионат мира, будет найден, потребуется время, чтобы все организовать, - отметил спортивный функционер.

Калерво Куммола также отметил, что эксперты ИИХФ уже подготовили стостраничный отчет о положении в Беларуси; на его основании и может быть принято решение о судьбе хоккейного чемпионата.

- Главным вопросом является не политический аспект, а безопасность. Задержания спортсменов? Надеюсь, эта информация дойдет до Швейцарии, - цитирует слов вице-президента ИИХФ Iltaleht.

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