В МИД Беларуси заявили о задокументированных фактах организованной преступной деятельности с территории Польши. Фото: БелТА

В Министерстве иностранных дел Беларуси заявили о задокументированных фактах организованной преступной деятельности с территории Польши. Об этом сообщили в БелТА.

- В МИД Беларуси в понедельник, 9 ноября, состоялась встреча с временным поверенным в делах Польши и Беларуси Мартином Войцеховским. На данной встрече обсудили вопросы международных договоров между Польшей и Беларусью, - сообщили в ведомстве.

Особое внимание уделили исполнению двусторонних соглашений в сфере борьбы с преступностью и Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности 2000 года.

- С белорусской стороны была выражена обеспокоенность с связи с тем, что имеются подтвержденные и задокументированные факты организованной преступной деятельности с территории Польши. Данная деятельность наносит ущерб жизни и здоровью белорусских граждан, а также общественной безопасности, государственному и частному имуществу в Беларуси. С нашей стороны в адрес польской был адресован конкретный призыв придерживаться своих международных обязательств и принять все меры, чтобы пресечь преступную деятельность на своей территории, - рассказали в МИД Беларуси.

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В МИД Беларуси рассказали, что данное решение было вынужденным и принято исключительно «из-за подтвержденного деструктивного характера». (подробности)