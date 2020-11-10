ДТП в Полоцком районе: микроавтобус совершил наезд на пешехода

Фото: архив "КП".Носит иллюстративный характер

По сообщению УГАИ УВД Витебского облисполкома 9 ноября в Полоцком районе произошло ДТП с летальным исходом. Трагическое происшествие случилось недалеко от деревни Глинище. Микроавтобус, за рулем которого находился 42-летний водитель, совершил наезд на мужчину, который внезапно вышел на проезжую часть. Пешеход скончался на месте. Подробности аварии с летальным исходом устанавливаются, по факту ДТП проводится проверка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

МИД Беларуси объявил двух британских дипломатов персонами нон-грата на территории республики (здесь -причина). Реакция официального Лондона не заставила себя долго ждать - здесь подробнее про это.

Вице-президент Международной федерации хоккея рассказал, когда организация проведет заседание, на котором решится судьба Чемпионата мира по хоккею и о том, могут ли его перенести из Минска (вот здесь - детали)