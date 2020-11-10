Из-за коронавируса: в Бресте с 10 ноября отменили все мероприятия, а заведения будут работать до 23 часов

В Бресте из-за коронавируса с 10 ноября отменили все мероприятия Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В Бресте со вторника, 10 ноября отменили все развлекательные мероприятия, которые проводятся с закрытых помещениях. Данное решение было принято из-за эпидемиологической ситуации. Об этом сообщили в телеграм-канале «Бинокль».

Вместе с тем, заведения в Бресте будут работать до 23 часов.

Данные ограничения будут действовать до 10 декабря.

Председатель горисполкома Александр Рогачук призвал жителей Бреста носить маски в общественных местах и транспорте.

Напомним, что с понедельника, 9 ноября, в Гомельской области ввели обязательный масочный режим. Чуть ранее, 5 ноября, масочный режим из-за коронавируса был введен в Могилеве.

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Кто и как будет наказывать за нахождение без маски, пока непонятно. (подробности)