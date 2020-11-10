Глава «Росатома» рассказал, что ведутся переговоры с Беларусью о возможном строительстве еще одной АЭС

Глава "Росатома" сообщил, что ведутся переговоры с Беларусью о возможном строительстве еще одной АЭС. Фото: БелТА

Глава «Росатома» Алексей Лихачев рассказал, что на данный момент ведутся переговоры с белорусскими властями о возможном строительстве еще одной АЭС. Об этом он сообщил в видеообращении, которое было адресовано сотрудникам атомной отрасли.

- Во вторник, 3 ноября, уже был подключен в энергосистеме и белорусский блок. Именно он стал первым блоком из поколения «три плюс», который был построен на европейском континенте. Энергетический пуск белорусского блока стал событием национального масштаба. И я хотел бы отметить, что это общая победа и российских, и белорусских специалистов. На данный момент ведутся переговоры с белорусскими властями о возможном строительстве еще одной АЭС, - говорится в сообщении.

Напомним, что Александр Лукашенко в субботу, 7 ноября, приехал на официальное открытие БелАЭС в Островец.

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