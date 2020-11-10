Вынесли 400 килограмм лома меди: правоохранители поймали с поличным работников одного из госпредприятий

Фото:ГУВД Мингорисполкома

имущества. К слову, общая сумма ущерба превысила 4200 рублей. Документы проверки уже переданы в Минский РОСК.

Действиям мужчин будет дана правовая оценка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

МИД Беларуси объявил двух британских дипломатов персонами нон-грата на территории республики (здесь -причина). Реакция официального Лондона не заставила себя долго ждать - здесь подробнее про это.

Вице-президент Международной федерации хоккея рассказал, когда организация проведет заседание, на котором решится судьба Чемпионата мира по хоккею и о том, могут ли его перенести из Минска (вот здесь - детали)