Ничего святого: в Светлогорском районе сын вынес из родительского дома золота почти на 12 тысяч рублей

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Еще в октябре 62-летний житель городского поселка Сосновый Бор (Светлогорский район) обнаружил: из его дома пропали изделия из золота. О случившемся он заявил в милицию, сотрудники начали разбирательство, в ходе которого стало понятно: к краже может быть причастен сын заявителя.

Как отметили в УВД Гомельского облисполкома, 25-летний молодой человек ведет праздный образ жизни и из-за этого постоянно имеет долги. Он уже неоднократно привлекался к административной ответственности, в настоящее время не имеет ни постоянного места работы, ни постоянного места жительства.

Его родители и ранее замечали определенные факты нечестного отношения к ним сына, однако ситуацию замалчивали, в правоохранительные органы не обращались.

Как выяснилось в ходе разбирательства, в один из вечеров парень пришел ночевать в родительский дом, обещал взяться за ум, но вместо этого украл из шкафа золотые изделия на сумму без малого 12 тысяч рублей.

Фигурант задержан, его действиям будет дана правовая оценка - возбуждено уголовное дело. Часть похищенного золота изъята.

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