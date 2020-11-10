В Минске на Калиновского произошел пожар в квартире. Сотрудники МЧС спасли четырех человек

В Минске случился пожар в квартире. Сотрудники МЧС спасли четырех человек. Фото: МЧС

В Минске на улице Калиновского в квартире многоэтажного дома произошел пожар. Сотрудники МЧС спасли четырех человек. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

- Сообщение о пожаре поступило в МЧС 10 ноября в 3.13. Спасатели оперативно выехали на место и обнаружили задымление на седьмом этаже по улице Калиновского. Удалось установить, что в одной из комнат загорелись постельные принадлежности. На полу спасатели обнаружили мужчину. Его осмотрели врачи, и он был доставлен в больницу с диагнозом: отравление продуктами горения, ожоги различной степени тяжести и термоингаляционная травма, - пояснили в МЧС.

И добавили, что из квартиры также были эвакуированы спасателями еще три человека.

Пожар удалось ликвидировать. В результате возгорания было повреждено имущество в жилой комнате, частично была закопчена квартира.

Одной из причин, по которой мог случится пожар - неосторожное обращение с огнем во время курения.

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Спасатели рассказали, что причины случившегося выясняются. (подробности)