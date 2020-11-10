Александр Лукашенко принимает с докладом главу Федерации профсоюзов Беларуси Михаила Орду

Фото: архив "КП"

Близкий к пресс-службе Александра Лукашенко телеграм-канал "Пул Первого" сообщил, что 10 ноября он встречается с председателем ФПБ Михаилом Ордой.

Анонсировано сразу несколько тем, которые будут обсуждаться: во-первых, работа профсоюзов и «накат на них. Посыл "Первого" - ни перед кем не оправдываться!».

Во-вторых, контроль над ценами, в-третьих, тарифы на ЖКХ и качество этих услуг.

Кроме прочего, в повестке дня - COVID-19 и его политические последствия.

«Кто и для чего переманивает наших медиков», - пишет "Пул Первого" и обещает рассказать о подробностях встречи.

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